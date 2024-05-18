FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 1 см х 500 см, №1 - Харків (414595) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Економ аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Економна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123