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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Одеса (414590) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (6)
16,37 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
31,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
17,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
17,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
17,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (2)
17,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (7)
17,40 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
26,03 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
26,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (3)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Всього: упаковка (5)
16,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (2)
28,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (6)
16,37 грн