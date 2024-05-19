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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Львів (414590) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
16,37 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
28,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
26,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (11)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
17,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (3)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (7)
17,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (2)
17,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (2)
17,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
26,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (3)
16,37 грн