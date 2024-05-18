FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Харків (414590) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Мед-сервіс
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Харків, просп. Ювілейний, 94-А
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5