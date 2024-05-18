Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі катушечніFAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414590) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
26,03 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (6)
16,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
27,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
27,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
28,63 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (15)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (4)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (2)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (3)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (4)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
26,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
29,93 грн