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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 1,25 см х 500 см, №1 - Запоріжжя (414588) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (24)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (4)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
19,26 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (2)
19,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (3)
18,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (3)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (2)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (10)
19,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (3)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (10)
19,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (3)
17,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (4)
18,10 грн