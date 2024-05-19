FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 1,25 см х 500 см, №1 - Львів (414588) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 45 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Львів, просп. Свободи, 5
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Львів, вул. Городоцька, 141/143
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Львів, вул. Куліша, 47
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Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
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Львів, вул. Франка Івана, 7
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Львів, вул. Городоцька, 159
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Всього: упаковка (10)
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Львів, вул. Зелена, 7/7
Аптека доброго дня
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Львів, вул. Замарстинівська, 11
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (51)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
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Львів, вул. Чернігівська, 6
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Львів, вул. Личаківська, 71