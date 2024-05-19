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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 1,25 см х 500 см, №1 - Львів (414588) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (8)
19,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
19,10 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
19,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (5)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (12)
19,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
17,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (7)
19,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (7)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (12)
19,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (6)
19,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (10)
19,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (2)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (9)
19,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (13)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (51)
18,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (6)
20,10
Економія: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (7)
19,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (11)
19,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (9)
19,10 грн