FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 1,25 см х 500 см, №1 - Харків (414588) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
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Всього: упаковка (12)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (10)
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Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
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Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Космічна, 16
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Всього: упаковка (5)
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека доброго дня
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Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31