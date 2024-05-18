FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 1,25 см х 500 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414588) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 68 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А