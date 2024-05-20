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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПОЛУНИЦЯ-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Запоріжжя (480819) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
71,35
Економія: -11,46 грн
59,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
64,99
Економія: -3,25 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
64,70
Економія: -2,96 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
71,44
Економія: -3,67 грн
67,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
75,92
Економія: -15,22 грн
60,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
61,55
Економія: -3,92 грн
57,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
72,07
Економія: -8,73 грн
63,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
73,66
Економія: -3,89 грн
69,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
64,77
Економія: -4,21 грн
60,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
72,02
Економія: -11,14 грн
60,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
72,13
Економія: -4,65 грн
67,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
65,20
Економія: -3,46 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
73,13
Економія: -6,54 грн
66,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
72,90
Економія: -11,93 грн
60,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
62,79
Економія: -3,93 грн
58,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
73,17
Економія: -7,83 грн
65,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
69,91
Економія: -8,94 грн
60,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
71,32
Економія: -9,63 грн
61,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
71,45
Економія: -3,68 грн
67,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (1)
71,46
Економія: -7,29 грн
64,17 грн