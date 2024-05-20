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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Одеса (480822) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (1)
71,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Всього: упаковка (2)
68,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
68,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
69,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
69,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
68,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
67,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
77,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
64,55
Економія: -2,81 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (2)
67,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (2)
63,88
Економія: -2,14 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
64,44
Економія: -2,70 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
65,31
Економія: -3,57 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (1)
65,76
Економія: -4,02 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (2)
71,08 грн