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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Львів (480822) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
74,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (2)
79,73 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
74,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (2)
71,65 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
69,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
67,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
63,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Всього: упаковка (2)
68,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Відінська, 48
Всього: упаковка (1)
67,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
71,19 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, просп. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (1)
66,12
Економія: -4,79 грн
61,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (2)
65,33
Економія: -3,59 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Всього: упаковка (1)
66,79
Економія: -5,53 грн
61,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
64,55
Економія: -2,81 грн
61,74 грн