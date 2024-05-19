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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Київ (480822) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
71,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (2)
78,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Всього: упаковка (2)
71,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стеценка, 75-Б
Всього: упаковка (1)
72,38 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
75,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
Всього: упаковка (1)
76,40 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Всього: упаковка (1)
72,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Університетська, 3/9
Всього: упаковка (1)
73,89 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 119
Всього: упаковка (1)
71,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (1)
72,38 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Всього: упаковка (1)
67,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (2)
69,01 грн
Економна аптека
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Пирятин, пл. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
68,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (2)
63,66
Економія: -1,92 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (2)
67,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
63,69
Економія: -1,95 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
65,14
Економія: -3,40 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (1)
65,40
Економія: -3,66 грн
61,74 грн