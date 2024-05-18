Всі аптеки України
Дитяче харчуванняІнше дитяче харчуванняІнгредієнти для приготування стравIngredients for cookingHIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІЦіни в аптеках

HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ 200 г з 15 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (480805) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 57
Всього: упаковка (2)
178,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
177,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
178,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
176,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
176,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (2)
177,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
175,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Опішня, вул. Перемоги, 4
Всього: упаковка (1)
176,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (2)
177,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Всього: упаковка (1)
176,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
178,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
176,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
177,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
175,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
175,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
176,47 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
177,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
176,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
175,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
176,92 грн