Всі аптеки України
Дитяче харчуванняЗамінники молокаБазові сухіСуміші базові сухі 6-12 місHIPP дитяча суха молочна суміш "Organic" 2 для подальшого годування з 6 місяцівЦіни в аптеках

HIPP дитяча суха молочна суміш "Organic" 2 для подальшого годування з 6 місяців 300 г, №1 - Запоріжжя (187279) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
359,91
Економія: -2,06 грн
357,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Андріївська, 29
Всього: упаковка (4)
257,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 1-К
Всього: (1)
355,21
Економія: -1,43 грн
353,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
257,76
Економія: -1,50 грн
256,26 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:35
Торчин, вул. Незалежності, 97
Всього: упаковка (2)
379,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
Всього: упаковка (1)
379,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом