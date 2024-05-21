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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Запоріжжя (182069) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
94,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
97,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
97,94 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
102,30
Економія: -7,70 грн
94,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
108,35
Економія: -10,69 грн
97,66 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
98,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
95,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
82,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
98,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
97,63 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (6)
96,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
108,31
Економія: -16,84 грн
91,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
90,31 грн