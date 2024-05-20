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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 300 г з 11 місяців, №1 - Запоріжжя (911931) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
312,45
Економія: -9,63 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
323,28
Економія: -17,81 грн
305,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
323,77
Економія: -18,30 грн
305,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
313,24
Економія: -10,42 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
317,54
Економія: -14,72 грн
302,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
314,18
Економія: -11,36 грн
302,82 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
320,87
Економія: -18,05 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
327,93
Економія: -19,23 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
315,24
Економія: -12,42 грн
302,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (3)
314,05
Економія: -11,23 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (4)
319,32
Економія: -10,62 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
329,14
Економія: -20,44 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
321,33
Економія: -12,63 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
318,30
Економія: -9,60 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
320,21
Економія: -11,51 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (4)
330,22
Економія: -21,52 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
323,49
Економія: -14,79 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
315,30
Економія: -12,48 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
324,88
Економія: -16,18 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
313,81
Економія: -10,99 грн
302,82 грн