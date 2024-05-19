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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 300 г з 11 місяців, №1 - Львів (911931) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
329,85
Економія: -21,15 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
322,84
Економія: -14,14 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
322,34
Економія: -13,64 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
320,35
Економія: -17,53 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
327,50
Економія: -18,80 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
315,48
Економія: -12,66 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
329,85
Економія: -21,15 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
327,65
Економія: -18,95 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
327,62
Економія: -18,92 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (2)
323,42
Економія: -14,72 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
317,99
Економія: -9,29 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (4)
329,48
Економія: -20,78 грн
308,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (3)
312,75
Економія: -9,93 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
319,04
Економія: -10,34 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (4)
319,44
Економія: -10,74 грн
308,70 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
316,36
Економія: -13,54 грн
302,82 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
323,96
Економія: -21,14 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
330,12
Економія: -21,42 грн
308,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
312,45
Економія: -9,63 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
316,02
Економія: -13,20 грн
302,82 грн