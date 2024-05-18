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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 300 г з 11 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (911931) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
320,93
Економія: -18,11 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
317,08
Економія: -11,61 грн
305,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
325,33
Економія: -19,86 грн
305,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
314,78
Економія: -11,96 грн
302,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -13,17 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
314,36
Економія: -11,54 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
325,15
Економія: -16,45 грн
308,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
322,93
Економія: -20,11 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
317,26
Економія: -14,44 грн
302,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (3)
315,45
Економія: -12,63 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (4)
327,93
Економія: -19,23 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
321,36
Економія: -12,66 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
322,22
Економія: -13,52 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
323,98
Економія: -15,28 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
319,60
Економія: -10,90 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (4)
328,58
Економія: -19,88 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
325,46
Економія: -16,76 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
323,17
Економія: -20,35 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
319,29
Економія: -16,47 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
320,25
Економія: -11,55 грн
308,70 грн