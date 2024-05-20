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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 350 г з 10 місяців, №1 - Запоріжжя (192005) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
517,60
Економія: -3,25 грн
514,35 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
515,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
518,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
505,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
520,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
516,46
Економія: -0,65 грн
515,81 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
502,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
519,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
518,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (4)
520,41
Економія: -0,69 грн
519,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
504,35
Економія: -1,52 грн
502,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
510,77
Економія: -0,06 грн
510,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
510,65
Економія: -7,32 грн
503,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
518,67
Економія: -0,06 грн
518,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
513,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
Всього: упаковка (1)
512,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68
Всього: упаковка (1)
517,83
Економія: -6,26 грн
511,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
511,46
Економія: -0,13 грн
511,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
518,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
519,87 грн