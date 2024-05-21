Всі аптеки України
Дитяче харчуванняНапоїЧаїЧаїБЕБІВІТА ЧАЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ "КАЗКОВІ СНИ"Ціни в аптеках

БЕБІВІТА ЧАЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ "КАЗКОВІ СНИ" 200 г, №1 - Запоріжжя (182074) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (3)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
223,72
Економія: -25,30 грн
198,42 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
222,33
Економія: -31,57 грн
190,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
224,46
Економія: -33,70 грн
190,76 грн