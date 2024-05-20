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БЕБІВІТА ЧАЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ "КАЗКОВІ СНИ" 200 г, №1 - Одеса (182074) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
219,80 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (1)
221,08
Економія: -14,14 грн
206,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
223,72
Економія: -25,30 грн
198,42 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
222,33
Економія: -31,57 грн
190,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн