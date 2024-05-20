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БЕБІВІТА ЧАЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ "КАЗКОВІ СНИ" 200 г, №1 - Львів (182074) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Салютна, 2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 36
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 44-Б
Всього: упаковка (2)
192,33 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
183,17 грн