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БЕБІВІТА ЧАЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ "КАЗКОВІ СНИ" 200 г, №1 - Харків (182074) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
221,16
Економія: -16,14 грн
205,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
225,93
Економія: -35,17 грн
190,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
220,59
Економія: -24,72 грн
195,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн