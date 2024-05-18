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БЕБІВІТА ЧАЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ "КАЗКОВІ СНИ" 200 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (182074) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (3)
183,17 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
225,93
Економія: -35,17 грн
190,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
221,95
Економія: -31,19 грн
190,76 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
220,35
Економія: -21,93 грн
198,42 грн