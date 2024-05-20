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Айглімет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 850 мг блістер, №28 - Запоріжжя (596391) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
375,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
404,91
Економія: -58,20 грн
346,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
378,54
Економія: -32,03 грн
346,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
381,99
Економія: -27,67 грн
354,32 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
412,00
Економія: -68,80 грн
343,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
347,64 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (16)
374,99
Економія: -20,67 грн
354,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
341,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
375,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
366,26 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
375,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
401,74
Економія: -43,15 грн
358,59 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (2)
395,90
Економія: -37,90 грн
358,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
408,14
Економія: -61,63 грн
346,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
365,09
Економія: -22,97 грн
342,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
425,56
Економія: -79,05 грн
346,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,30 грн