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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ОЧІ 15 мл - Запоріжжя (642214) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1241,00
Економія: -161,00 грн
1080,00 грн
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
1065,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1241,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
1324,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
981,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1229,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1222,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1222,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1220,22 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
1235,43 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
1159,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
1178,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
973,45
Економія: -29,20 грн
944,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1324,45
Економія: -39,73 грн
1284,72 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
1031,08 грн