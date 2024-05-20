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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ОЧІ 15 мл - Одеса (642214) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
1159,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
1178,38 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1275,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
1250,64 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
830,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
1324,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1241,00
Економія: -161,00 грн
1080,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1324,45
Економія: -39,73 грн
1284,72 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
1065,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1241,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (2)
1295,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
1031,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
1264,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1060,80
Економія: -31,82 грн
1028,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
973,45
Економія: -29,20 грн
944,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Новосілки, вул. Приміська, 26
Всього: упаковка (1)
1129,28 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1204,35
Економія: -36,13 грн
1168,22 грн