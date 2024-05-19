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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ОЧІ 15 мл - Львів (642214) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3)
1324,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
1264,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
1264,90 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (2)
1295,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
1324,45
Економія: -39,73 грн
1284,72 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1255,15
Економія: -6,57 грн
1248,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
1140,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 53/6
Всього: упаковка (1)
1295,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
1324,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
1142,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
1079,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
1295,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 31
Всього: упаковка (2)
1295,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Всього: упаковка (1)
1187,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Рівне, вул. Хасевича Ніла, 1
Всього: упаковка (1)
1008,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (2)
1295,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
1264,37 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (2)
1295,00 грн