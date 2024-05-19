Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1 Всього: упаковка (1) 98,83 Економія: -3,85 грн 94,98 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Житомир, вул. Покровська, 63 Всього: упаковка (1) 100,13 Економія: -5,15 грн 94,98 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (1) 101,56 Економія: -6,58 грн 94,98 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кременчук, кв-л 101-й, 3 Всього: упаковка (1) 126,13 Економія: -15,07 грн 111,06 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А Всього: упаковка (1) 98,74 Економія: -6,09 грн 92,65 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 149 Всього: упаковка (1) 128,83 Економія: -10,95 грн 117,88 грн Забронювати