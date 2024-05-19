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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м помаранчевий, №1 - Харків (683592) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
129,91
Економія: -18,85 грн
111,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
97,93
Економія: -5,28 грн
92,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
127,36
Економія: -9,48 грн
117,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
98,30
Економія: -3,32 грн
94,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
99,44
Економія: -4,46 грн
94,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
98,95
Економія: -3,97 грн
94,98 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом