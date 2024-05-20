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АРНІКА СПОРТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ тм "WELEDA" 200 мл - Запоріжжя (681694) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
272,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (2)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
291,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
304,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
301,00
Економія: -2,00 грн
299,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
272,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
323,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
285,44 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
293,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
317,52 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
277,83 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
272,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, шосе Харківське, 158-Г
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
302,35 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
277,83 грн