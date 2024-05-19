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АРНІКА СПОРТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ тм "WELEDA" 200 мл - Львів (681694) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
283,80 грн
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (1)
272,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
277,83 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (2)
304,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
301,00
Економія: -2,00 грн
299,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
301,00
Економія: -2,00 грн
299,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
301,83 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
299,71 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
277,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
264,61 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (1)
285,44 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
301,00
Економія: -2,00 грн
299,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
304,29 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (2)
313,98 грн