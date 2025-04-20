Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,99
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,25
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,32
Економія при броні: -9,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
407,82
Економія при броні: -16,62 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
433,24
Економія при броні: -23,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
288,63
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,91
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
442,37
Економія при броні: -30,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
429,33
Економія при броні: -20,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,26
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
440,96
Економія при броні: -29,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
428,59
Економія при броні: -16,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
436,03
Економія при броні: -26,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
436,15
Економія при броні: -26,91 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,14
Економія при броні: -17,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
432,82
Економія при броні: -23,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
436,03
Економія при броні: -26,19 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
62.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,56
Економія при броні: -7,15 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
405,62
Економія при броні: -14,21 грн