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Соліцин (Solicin)
Соліцин (Solicin)
Вінниця
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Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
330,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
126.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,30
Економія при броні:
-8,76 грн
130,55
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
273,58
Економія при броні:
-12,34 грн
261,24
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, пл. Волі, 2
131.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
404,61
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,23
Економія при броні:
-7,70 грн
136,53
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,36
Економія при броні:
-69,58 грн
343,78
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
437,30
Економія при броні:
-69,90 грн
367,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
137.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,20
Економія при броні:
-32,70 грн
380,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гайворон, пров. Енергетичний, 1/26-Б
141.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
436,40
Економія при броні:
-27,06 грн
409,34
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
149.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,63
Економія при броні:
-0,31 грн
254,32
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борова, вул. Миру, 29
156.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,60
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
167.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
409,66
Економія при броні:
-18,60 грн
391,06
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
397,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Глеваха, вул. Ботанічна, 30
172.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
314,58
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корець, вул. Київська, 55-А
180.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
314,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кагарлик, вул. Каштанова, 6
181.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
428,80
Економія при броні:
-19,37 грн
409,43
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
181.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,60
Економія при броні:
-33,10 грн
380,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
184.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,11
Економія при броні:
-17,05 грн
273,06
грн
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