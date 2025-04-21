Київ
Соліцин (Solicin)

Соліцин (Solicin)

Вінниця (адресу не вказано)
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
330,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
126.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,30
Економія при броні: -8,76 грн
130,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
273,58
Економія при броні: -12,34 грн
261,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, пл. Волі, 2
131.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
404,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,23
Економія при броні: -7,70 грн
136,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,36
Економія при броні: -69,58 грн
343,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
437,30
Економія при броні: -69,90 грн
367,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
137.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,20
Економія при броні: -32,70 грн
380,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гайворон, пров. Енергетичний, 1/26-Б
141.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
436,40
Економія при броні: -27,06 грн
409,34 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
149.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,63
Економія при броні: -0,31 грн
254,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борова, вул. Миру, 29
156.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
167.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
409,66
Економія при броні: -18,60 грн
391,06 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
397,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Глеваха, вул. Ботанічна, 30
172.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корець, вул. Київська, 55-А
180.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
314,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кагарлик, вул. Каштанова, 6
181.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
428,80
Економія при броні: -19,37 грн
409,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
181.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,60
Економія при броні: -33,10 грн
380,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
184.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,11
Економія при броні: -17,05 грн
273,06 грн
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