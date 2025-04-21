Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
437,64
Економія при броні: -21,89 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
420,03
Економія при броні: -29,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
406,28
Економія при броні: -14,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
433,03
Економія при броні: -76,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
430,73
Економія при броні: -20,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
287,23
Економія при броні: -14,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,21
Економія при броні: -22,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,18
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
5.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
430,11
Економія при броні: -39,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
438,52
Економія при броні: -22,98 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,47
Економія при броні: -7,90 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
54.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
427,07
Економія при броні: -15,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
62.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
62.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,08
Економія при броні: -18,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
86.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
105.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
418,41
Економія при броні: -14,93 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
107.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
445,61
Економія при броні: -29,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"