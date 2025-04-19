Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,80
Економія при броні: -6,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,60
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,43
Економія при броні: -12,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
270,53
Економія при броні: -11,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,00
Економія при броні: -25,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,78
Економія при броні: -10,87 грн
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
262,00
Економія при броні: -12,07 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 11
3.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
262,26
Економія при броні: -12,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,82
Економія при броні: -6,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,77
Економія при броні: -7,15 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Оброшине, вул. Грушевського, 21-А
12.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,20
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
404,87
Економія при броні: -13,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 55
37.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Буськ, пл. Звитяги, 12
44.5 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,73
Економія при броні: -11,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, вул. Франка Івана, 1
64.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
262,26
Економія при броні: -8,47 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Мазепи, 21-А
68.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Самбір, пл. Чайковського, 2
68.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,84
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
72.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
270,10
Економія при броні: -9,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Борислав, вул. Коваліва, 35-А
74.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
394,60
Економія при броні: -20,80 грн