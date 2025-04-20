Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,80
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
263,20
Економія при броні: -13,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,80
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,89
Економія при броні: -30,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,94
Економія при броні: -13,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
29.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
392,80
Економія при броні: -19,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
29.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,46
Економія при броні: -29,91 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
39.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Чкалова, 2-А
51.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,41
Економія при броні: -17,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,30
Економія при броні: -41,18 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,33
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 5
84.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
433,48
Економія при броні: -65,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
84.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
85.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
430,65
Економія при броні: -39,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 4
88.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,89
Економія при броні: -17,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
90.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,08
Економія при броні: -18,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
90.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
105.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"