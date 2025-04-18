Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
406,72
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,19
Економія при броні: -4,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
5.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
274,68
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
432,95
Економія при броні: -21,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,34
Економія при броні: -11,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,91
Економія при броні: -23,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
436,38
Економія при броні: -24,65 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
415,84
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Аерокосмічний, 32/304
6.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,38
Економія при броні: -7,03 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 175
7.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
406,72
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
271,99
Економія при броні: -10,05 грн