Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
428,43
Економія при броні: -18,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
432,91
Економія при броні: -23,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,33
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
426,12
Економія при броні: -16,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
424,19
Економія при броні: -15,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
426,00
Економія при броні: -50,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
432,78
Економія при броні: -23,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
405,27
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,05
Економія при броні: -14,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
262,00
Економія при броні: -11,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,36
Економія при броні: -10,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
5.5 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
423,49
Економія при броні: -13,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,17
Економія при броні: -16,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
278,11
Економія при броні: -22,16 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
428,06
Економія при броні: -18,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
7.2 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
408,68
Економія при броні: -17,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
7.3 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
430,03
Економія при броні: -52,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Соліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
429,86
Економія при броні: -52,71 грн