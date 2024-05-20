PLUSSSZ МАГНИЙ ФОРТЕ таблетки шипучі 4.3 г зі смаком апельсина-грейпфрута, №20 - Запоріжжя (661680) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом