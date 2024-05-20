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АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ МИЛО 150 г - Запоріжжя (645314) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
269,99 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
357,10 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
357,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (2)
270,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -9,51 грн
307,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
269,99 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
375,00 грн