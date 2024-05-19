Всі аптеки України
Косметичні засобиМила, моючі засобиАТОДЕРМ ІНТЕНСИВ МИЛОЦіни в аптеках

АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ МИЛО 150 г - Київ (645314) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -9,51 грн
307,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
269,99 грн