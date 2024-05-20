Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 803,43 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103/3 Всього: упаковка (1) 861,15 Економія: -25,83 грн 835,32 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Золотоустівська, 55 Всього: упаковка (1) 726,26 Економія: -30,74 грн 695,52 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5 Всього: упаковка (1) 861,15 Економія: -25,83 грн 835,32 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 810,70 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 817,70 Економія: -11,20 грн 806,50 грн Забронювати