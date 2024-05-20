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АКВАБЕЛЛА ЕМУЛЬСІЯ 50 мл - Запоріжжя (666962) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
803,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
861,15
Економія: -25,83 грн
835,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
726,26
Економія: -30,74 грн
695,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
861,15
Економія: -25,83 грн
835,32 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
810,70 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
817,70
Економія: -11,20 грн
806,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом