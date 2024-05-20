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АКВАБЕЛЛА ЕМУЛЬСІЯ 50 мл - Одеса (666962) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
861,15
Економія: -25,83 грн
835,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
741,70
Економія: -46,18 грн
695,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
861,15
Економія: -25,83 грн
835,32 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
813,85
Економія: -3,79 грн
810,06 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
811,09
Економія: -8,09 грн
803,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
803,43 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом