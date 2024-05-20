Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, просп. Науки, 9 Всього: упаковка (1) 544,51 грн Забронювати

Вузівська Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 82 Всього: упаковка (1) 626,60 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 24 Всього: упаковка (1) 539,81 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 530,71 Економія: -1,30 грн 529,41 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Луцьк, вул. Рівненська, 89 Всього: упаковка (1) 631,99 Економія: -6,91 грн 625,08 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 625,71 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 632,88 грн Забронювати