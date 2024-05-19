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АКВАБЕЛЛА ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 150 мл - Львів (666963) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
628,92 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
631,08
Економія: -4,40 грн
626,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
621,99
Економія: -0,02 грн
621,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
537,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
528,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
539,81 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
626,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
544,51 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом