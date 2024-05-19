Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 628,92 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 631,08 Економія: -4,40 грн 626,68 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 30 хв Графік роботи Луцьк, вул. Рівненська, 89 Всього: упаковка (1) 621,99 Економія: -0,02 грн 621,97 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 30 хв Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 537,81 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 528,48 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 24 Всього: упаковка (1) 539,81 грн Забронювати

Вузівська Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 82 Всього: упаковка (1) 626,60 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Науки, 9 Всього: упаковка (1) 544,51 грн Забронювати