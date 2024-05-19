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NCTF-РЕВЕРС МАТ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл - Львів (645192) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
2617,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
2617,75 грн
В інших містах:
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
2723,62
Економія: -11,81 грн
2711,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
2718,05
Економія: -12,60 грн
2705,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
2715,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
2617,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
2617,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (3)
2203,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
2668,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
2594,43
Економія: -10,57 грн
2583,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
2598,53 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
2086,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
2693,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
2697,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
2694,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
2685,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
2681,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
2368,36
Економія: -142,04 грн
2226,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
2331,40
Економія: -105,08 грн
2226,32 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
2382,00
Економія: -134,00 грн
2248,00 грн