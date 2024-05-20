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NCTF-ИНТЕНСИВ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ-СИРОВАТКА 30 мл - Одеса (645190) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
2481,00
Економія: -139,00 грн
2342,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
2576,52
Економія: -1,81 грн
2574,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (2)
2595,06
Економія: -41,54 грн
2553,52 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
2574,85
Економія: -9,88 грн
2564,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
2078,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
1964,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
2086,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн