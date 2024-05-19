Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаNCTF-ИНТЕНСИВ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ-СИРОВАТКАЦіни в аптеках

NCTF-ИНТЕНСИВ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ-СИРОВАТКА 30 мл - Львів (645190) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
2617,82
Економія: -2,74 грн
2615,08 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
2078,65 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
1749,55 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
2856,70
Економія: -48,22 грн
2808,48 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
2840,79 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
2826,35
Економія: -14,52 грн
2811,83 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
2078,65 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
1836,19 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
2587,05
Економія: -1,56 грн
2585,49 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
2843,79
Економія: -10,33 грн
2833,46 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (2)
2078,65 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
2294,75 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (3)
1749,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (4)
1749,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
1964,70 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
2078,65 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
2589,74 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (2)
2587,56 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
2601,83
Економія: -27,45 грн
2574,38 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
2386,30
Економія: -71,59 грн
2314,71 грн